Nazlı Iılıcak'tan sürpriz mektup

Türkiye yazarı Fuat Uğur, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın mektubunu okurlarına aktardı.

FETÖ'ten hapse mahkum olan gazeteci Nazlı Ilıcak, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a mektup gönderdi. Ilıcak'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ittifakı söylemini destekleyen mektubunu Uğur, köşesinde paylaştı:

'Türkiye İttifakı' söylemini önemli buluyorum

"Türkiye iyi ise ben de iyiyim. Artık Türkiye’nin barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı” söylemi, bu yolu açabilir. Ben, bu çağrıya, bu çağrının samimiyetine inanmayı tercih ediyorum.

Ayrıca, Adalet Bakanlığında reform çalışmaları yapıldığını duyuyoruz. Bakanlık, karşı görüşteki birçok gazetecinin fikrini de almış. Özellikle terör tanımının, keyfîlik ve aşırılığa son verecek şekilde yeniden yapılması, kapsamının daraltılması gerekiyor.

Muhalif çizgide bulunan birçok gazeteci, sadece kendilerine yakın gördüklerini savunuyor

Üzüldüğüm bir noktayı da belirteyim. Muhalif çizgide bulunan birçok gazeteci, sadece kendilerine yakın gördüklerini savunuyor; sempati duymadıkları ya da tanımadıkları isimlere karşı duyarsızlar. Ben buna “kendine demokrat” diyorum. Ucu kendine ya da grubuna dokunduğunda feryat ediyor.

Ben cezaevinde kendi muhasebemi yaptım

Özetle herkesin öz eleştiriye ihtiyacı var. Ben cezaevinde kendi muhasebemi yaptım. “Türkiye ittifakı” söylemini önemli buluyorum. Çünkü Türkiye iyi olunca hepimiz iyi olacağız. Tek vatanımız var: Türkiye.

Tek çare: Hukukun üstünlüğü, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi.

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