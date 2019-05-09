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AK Parti, 23 Haziran'daki yol haritasını belirledi! İşte detaylar...

AK Parti, 23 Haziran'daki yol haritasını belirledi! İşte detaylar...

İstanbul seçimine yönelik yol haritasının ana hatlarını belirleyen AK Parti, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmene "Tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğu" anlatacak. Tatile giden seçmenin de yeniden İstanbul’a ulaşımını sağlayacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, YSK'nın, İstanbul seçimini yenileme kararından hemen sonra, AK Parti de üst üste yapılan toplantılarda yol haritasının ana hatlarını belirledi.

Gerekirse bizzat devreye girecek

31 Mart seçim sürecinde İstanbul’daki kampanyada yaşanan aksaklıklar ve eksikliklerden yola çıkılarak, öncelikle koordinasyon konusunda yaşanan sıkıntıları aşacak adımlar atılıyor. Bu kapsamda, kampanyanın ‘koordinasyon’ içinde yürütülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’daki çalışmaları anlık takip ederek, herhangi bir problem yaşanması durumunda gerekirse bizzat devreye girmesi yönünde bir yol izlenmesi kararlaştırıldı.

Ana hedef seçmeni sandığa götürmek

İstanbul’daki ‘seçmen davranışları’ üzerinde analizler yapan AK Parti’nin ana hedefi seçmeni sandığa götürmek olacak. 31 Mart’ta farklı sebeplerle AK Parti’ye oy vermeyen, küsen veya sandığa gitmeyen seçmene ‘Tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğu’ anlatılacak. Ayrıca, bayram tatili ve okulların tatil olması nedeniyle memleketine gidecek olan seçmenlerin, seçimler için İstanbul’a dönmelerinin sağlanması için bazı tedbirler alınacak. Bu durumdaki seçmenlerden, tatillerinden fedakârlık yapmaları istenecek.

İstanbul’a göndermek için ulaşım imkânı 

Türkiye genelindeki AK Parti teşkilatlarının da tatil sebebiyle memleketine gelen İstanbul seçmenlerini, yeniden İstanbul’a göndermek için ulaşım imkânı sağlayacağı belirtiliyor.

Sandığa gitmeyen seçmen etkili olacak

AK Parti’nin YSK’nın iptal kararından önce yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında ‘Seçmen davranışının’ değişmediği, yenilenecek seçimde de 31 Mart’a benzer bir sonuç çıkacağı tespiti yapılmıştı. AK Parti kurmayları “31 Mart’taki seçmen tercihinin 23 Haziran’da çok azı değişecektir. Burada öne çıkan konu, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmendir. Bir milyon 700 binin üzerindeki sandığa gitmeyen seçmeni, sandığa götürecek parti 23 Haziran’da kazançlı çıkar” görüşünü dile getiriyor.

AK Parti, YSK’nın aldığı iptal kararını ‘hukuki terimlere boğmadan’ vatandaşın anlayacağı şekilde ‘Sandıktaki şaibeye’ vurgu yaparak anlatacak.

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