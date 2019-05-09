HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan birlikte güzel

AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'un 23 Haziran'da yeniden sandığa gideceğinin açıklanmasından sonra Ekrem İmamoğlu'nun, "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak" sözlerinin ardından "Her şey çok güzel olacak" etiketiyle İmamoğlu'na destek veren ünlülere tepki gösterdi.

Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Sanatınız da adamlığınız da yalan! Adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!" ifadelerini kullandı.

Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçimin yenilenmesine tepki mesajları paylaşan sanatçılar için, "Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta "emir komuta zinciri" gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor
Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmeli
Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmeli
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
YSK'nın kararına ABD'den tepki: Not ediyoruz
YSK'nın kararına ABD'den tepki: Not ediyoruz
İşte sosyal medyada herkesin paylaştığı o mesaj
İşte sosyal medyada herkesin paylaştığı o mesaj
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki not ediyoruz
ABD'den İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki not ediyoruz
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında serisini sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında serisini sürdürdü
Payitaht Abdülhamid 85. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 85. bölüm 2. fragmanı
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı
Trabzonspor'un yabancıları ligdeki 10 takıma bedel
Trabzonspor'un yabancıları ligdeki 10 takıma bedel
İğne olmak orucu bozar mı kefaret gerektirir miDiyanet cevabı
İğne olmak orucu bozar mı kefaret gerektirir miDiyanet cevabı
Hande Kazanova Kova burcu yorumu Mayıs 2019
Hande Kazanova Kova burcu yorumu Mayıs 2019
DGS başvuru ücreti 2019 ne kadar hangi bankaya?
DGS başvuru ücreti 2019 ne kadar hangi bankaya?
Yorumlar