HABER /  YEREL
ADV Ramazan birlikte güzel

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Öztürk (47) idaresindeki 38 SN 041 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Kasımağa köyü yakınlarında yola köpek çıkması üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle yola savrulan yolculardan Hayriye Öztürk (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yiğit (52) ve Fevziye Erdoğan (51) ile Ayşegül Öztürk yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.  

SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor
Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmeli
Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmeli
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
YSK'nın kararına ABD'den tepki: Not ediyoruz
YSK'nın kararına ABD'den tepki: Not ediyoruz
İşte sosyal medyada herkesin paylaştığı o mesaj
İşte sosyal medyada herkesin paylaştığı o mesaj
KKTC’de deprem Başbakan istifa edecek
KKTC’de deprem Başbakan istifa edecek
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un yabancıları ligdeki 10 takıma bedel
Trabzonspor'un yabancıları ligdeki 10 takıma bedel
Hande Kazanova Kova burcu yorumu Mayıs 2019
Hande Kazanova Kova burcu yorumu Mayıs 2019
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
Mayıs 2019 Oğlak burcu yorumu Hande Kazanova
Mayıs 2019 Oğlak burcu yorumu Hande Kazanova
Meridyen terapi nedir? Fizik tedavi ile farkı nelerdir?
Meridyen terapi nedir? Fizik tedavi ile farkı nelerdir?
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Hande Kazanova Mayıs 2019 Yay burcu yorumu
Hande Kazanova Mayıs 2019 Yay burcu yorumu
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Yorumlar