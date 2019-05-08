YSK'nın kararına ABD'den tepki: Not ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK'nın İstanbul kararı için açıklama yaptı. Seçimlerin demokrasiler için elzem olduğu belirtilirken YSK'nın kararı için olağandışı gelişme olarak nitelendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için verdiği iptal ve yenileme kararına tepki geldi. Bakanlık, YSK'nın kararını olağandışı olarak niteledi ve gelişme için "not alıyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan YSK'nın kararıyla ilgili açıklama geldi. “Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabulü bütün demokrasiler için elzemdir” görüşü kaydedilen açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini tekrarlama kararı verdiği belirtilerek “Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz” denildi.

"NATO ve AB'ye üye olma isteğine..."

“Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği var” ifadeleri kullanılan açıklamada “Türk yetkililerine bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz” görüşleri belirtildi.