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Hande Kazanova Mayıs 2019 Yay burcu yorumu

Hande Kazanova Mayıs 2019 Yay burcu yorumu

Ayın ilk on günlük diliminde hayattan alacağınız keyif çok da fazla olmayabilir. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Yay burcu Mayıs ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Yay burcunu neler bekliyor?

Aşk ve keyif dolu, biraz hareketli aynı zamanda geleceğe yönelik iyimser etkilerle hareket ettiğiniz bir Nisan ayını geride bırakıyorsunuz sevgili Yay’lar.Çok çalışacağınız ve kendinizi işinizde göstereceğiniz bir ay geliyor. Bu ay diğer burçlara nazaran en fazla sağılığına dikkat etmesi gereken burçların başında siz geliyorsunuz. Ayın ilk on günlük diliminde hayattan alacağınız keyif çok da fazla olmayabilir.

Harcamalarınız yüksek olabilir. Bu harcamalardan kaynaklı olarak parasal konular hakkında ne yapacağınızı kestiremiyor olabilirsiniz. Bu konuların çözümü de ay içerisinde kendisini gösterecek. 5 Mayıs’ta oluşacak Yeniay ile beraber iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda önemli kararlarınızı uygulamanın zamanı gelmiş bulunuyor. 

6 Mayıs’tan sonra çok çalışacağınız bir dönem olacak. 15 Mayıs itibariyle sağlığınızda gözle görülür gelişmeler devrede. İş alanlarınızda beraber çalıştığınız insanlarla uyumlu ve sağlam adımlar atacağınız bir döneme merhaba diyebilirsiniz.

16 Mayıs’tan sonra parasal konular önem kazanıyor. Enerjinizi bu alana harcayacaksınız. 18 Mayıs’ta oluşacak Dolunay ile beraber bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir. Bugünlerde şartların elinizde olmadığını göreceksiniz. 21 Mayıs’tan sonra ikili ilişkiler ve özel hayat alanlarınız aktif olmaya başlıyor. Güzel bir ay diliyorum.

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