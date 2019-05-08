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İzmir’de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi davası

Anadolu Ajansı
İzmir’de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi davası

İZMİR'in Buca ilçesinde kanser hastası olan Sibel Çelik'in, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek yakılması olayıyla ilgili davanın duruşması görüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, sonrasında da cesedinin baza içerisinde evle birlikte ateşe verildiği ortaya çıkan kanser hastası Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın cinayete yardım ve iştirakle suçlanan, ölen Sibel Çelik'in nişanlısı firari Halil Yılmaz'ın ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz ile Çelik ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Selman Yılmaz'a ait cep telefonunun incelenmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesinden raporun geldiğini belirterek, ayrıca Halil Yılmaz'ın yurt dışından kırmızı bültenle getirilmesi konusunda işlemlerin henüz devam ettiğini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, gelen rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep ederken, Selman Yılmaz'ın tutuklanmasını istedi. 

Duruşma savcısı, Selman Yılmaz'ın bu aşamada tutuklanmasını gerektirecek bir durumun olmadığına ilişkin mütalaa verdi. 

Mahkeme heyeti, Halil Yılmaz'ın yurt dışından getirilmesiyle ilgili işlemlerin sonuçlanmasının beklenmesine, Selman Yılmaz'ın tutuklanma talebinin reddine, ayrıca Adli Tıp Kurumundan gelen rapora karşı savunma yapmaları için taraflara süre verilmesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, bir kadın cesedi bulunmuş, yapılan adli tıp incelemesi sonucunda Sibel Çelik olduğu belirlenen kadının, tecavüze uğradığı ve yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Soruşturma sonucunda firari sanık Halil Yılmaz ile ağabeyi Selman Yılmaz hakkında dava açılmıştı.

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