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Galatasaray'da hedef çifte kupa

Galatasaray'da hedef çifte kupa

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek haftalar sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da ligin bitimine 3 hafta kala konsantrasyon en üst seviyede...

Hafta sonu Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef zorlu deplasmandan 3 puan ile dönmek...

Beşiktaş maçındaki mücadeleden ötürü oyuncularını tebrik eden teknik direktör Fatih Terim önemli bir avantaj yakaladıklarına vurgu yaparken lig ve kupada oynanacak tüm maçların kazanılarak sezonun çifte kupayla tamamlanmasını istiyor.

Derbide sarı kart görerek Rize deplasmanı öncesi cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in orta alanda Emre Akbaba veya Ndiaye'ye şans vermesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın son kararını hafta boyu yapılacak antrenmanlardaki performanslara göre vereceği öğrenildi.

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