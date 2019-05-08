Mesai saatlerinde oyun oynayanlara kötü haber

Mesai saatleri içerisinde oyun oynayan çalışanlar işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte Yargıtay'dan iş yerinde oyun oynayan çalışanları ilgilendiren karar...

Mesai saatleri içerisinde iş yerlerinde gerek kendi cep telefonları gerekse şirket bilgisayarında internet üzerinden oyun oynayan çalışanlar işlerini kaybetme tehlikesi ile karşıya kalabilir. Hem de tazminatlarını alamadan !

Son yıllarda internet kullanımın artması ile artık cep telefonları ile her an ulaşılabilir olanoyunlar çalışanların başını yakabilir. Yargıtay bu konuda verdiği kararda oyun oynayan çalışanı haksız bulurken iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı feshine onay verdi.