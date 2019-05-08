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Selahattin Demirtaş davasında görevsizlik kararı!

Selahattin Demirtaş davasında görevsizlik kararı!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Devleti aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, "Görevsizlik" kararı verdi.

Selahattin Demirtaş'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen saldırının ardından yaptığı açıklamalarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yargılandığı davada mahkeme, dosyanın 'görevsizlik' kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş'ın avukatları katıldı. Hakim Sacit Bulut, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra dosyayı karara bağladığını belirtti.

Hakim Bulut, 694 sayılı KHK'nın 146. maddesiyle CMK'nın 161. maddesine eklenen 9. bendi uyarınca seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında kovuşturma yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu gerekçesiyle dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Sanık avukatlarının 7 gün içinde Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara itiraz hakları bulunduğunu belirtildi.

Ne demişti?

Demirtaş, patlamaya ilişkin, "Bu daha çok IŞİD bağlantılı bir terör saldırısına benziyor ama hükümetin de çok ciddi siyasi sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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