HABER /  GÜNCEL

Yurdaer Okur kaç yaşında babası neden öldü Yurdaer Okur kimdir?

Yurdaer Okur kaç yaşında babası neden öldü Yurdaer Okur kimdir?

Başarılı oyuncu Yurdaer Okur babasını kalp yetmezliği sonucu kaybetti. Samsun'da tedavi gören başarılı oyuncu Yurdaer Okur'un babası son yolculuğuna uğurlandı. Peki Yurdaer Okur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yurdaer Okur hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Bafra Süper Lisesi'nin ardından Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde 3 sene okudu ve sonra yarıda bırakarak 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü tamamladı. Mimar Sinan ÜniversitesiDevlet Konservatuar'ında yüksek lisans yaptı.

Nöbet dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Yurdaer Okur, babası Yusuf Okur'u kaybetti. Peki, Yurdaer okur nereli ve kaç yaşında? Yurdaer Okur hayatı, biyografisi…

DİYARBAKIR'DA ÖĞRENCİLERE DERSLER VERİYOR: Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu'na katılarak, Yalınayak Sokrates adlı oyunda yer aldı.

2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatrolarının kadrolu oyuncusu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atanarak Diyarbakırlı gençlere dersler vermeye başladı.

NÖBET DİZİSİYLE EKRANA GELDİ: Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizi ve filmlerde de yer alan Okur, 2012 yılında, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Karadayı" adlı dizide Turgut Akın karakterine can verdi. ''Sakarya Fırat'' dizinde oynadı, 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizide bulundu ve son olarak ''Nöbet'' dizisiyle ekranlara geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti de YSK'ya "Tam kanunsuzluk" iddiasıyla başvurdu!
İYİ Parti de YSK'ya "Tam kanunsuzluk" iddiasıyla başvurdu!
İngiliz devinden Abdülkadir Ömür için çılgın rakam
İngiliz devinden Abdülkadir Ömür için çılgın rakam
Büyük Birlik Partisi 23 Haziran İstanbul seçimlerinde kimi destekleyeceğini duyurdu
Büyük Birlik Partisi 23 Haziran İstanbul seçimlerinde kimi destekleyeceğini duyurdu
Eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
Eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
"Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız" demişti! Akit TV sunucusu hakkında karar!
"Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız" demişti! Akit TV sunucusu hakkında karar!
Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için neler yapılmalıdır?
Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için neler yapılmalıdır?
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Beşiktaş'ta seçim zamanı
Beşiktaş'ta seçim zamanı
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Volkswagen 30 bin avroluk elektrikli otomobilini satışa sundu
Volkswagen 30 bin avroluk elektrikli otomobilini satışa sundu
Ergin Ataman: Anadolu Efes ruhu geri döndü
Ergin Ataman: Anadolu Efes ruhu geri döndü
DGS başvurusu yapma ekranı TC numarası ile DGS başvuru ekranı
DGS başvurusu yapma ekranı TC numarası ile DGS başvuru ekranı
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
19 Mayıs sözleri kısa-uzun 19 Mayıs resimli Atatürk sözleri kolajı
19 Mayıs sözleri kısa-uzun 19 Mayıs resimli Atatürk sözleri kolajı
Yorumlar