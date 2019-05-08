Yurdaer Okur kaç yaşında babası neden öldü Yurdaer Okur kimdir?

Başarılı oyuncu Yurdaer Okur babasını kalp yetmezliği sonucu kaybetti. Samsun'da tedavi gören başarılı oyuncu Yurdaer Okur'un babası son yolculuğuna uğurlandı. Peki Yurdaer Okur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yurdaer Okur hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Bafra Süper Lisesi'nin ardından Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde 3 sene okudu ve sonra yarıda bırakarak 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü tamamladı. Mimar Sinan ÜniversitesiDevlet Konservatuar'ında yüksek lisans yaptı.

Nöbet dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Yurdaer Okur, babası Yusuf Okur'u kaybetti. Peki, Yurdaer okur nereli ve kaç yaşında? Yurdaer Okur hayatı, biyografisi…

DİYARBAKIR'DA ÖĞRENCİLERE DERSLER VERİYOR: Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu'na katılarak, Yalınayak Sokrates adlı oyunda yer aldı.

2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatrolarının kadrolu oyuncusu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atanarak Diyarbakırlı gençlere dersler vermeye başladı.

NÖBET DİZİSİYLE EKRANA GELDİ: Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizi ve filmlerde de yer alan Okur, 2012 yılında, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Karadayı" adlı dizide Turgut Akın karakterine can verdi. ''Sakarya Fırat'' dizinde oynadı, 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizide bulundu ve son olarak ''Nöbet'' dizisiyle ekranlara geldi.