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Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Kurtuluş Savaşı’na dair çok özel belgeler görücüye çıktı

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarına dair çok özel belgelerden oluşan "Kurtuluş Savaşı Belgeleri Sergisi" Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Devlet Arşivleri başkanlığı tarafından hazırlanarak törenle açıldı.


Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’ndaki serginin açılışında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve davetliler bulundu.

Atatürk’ün Samsun’a çıkış dönemi ile ilgili belgeleri içeriyor

Açılış öncesi OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu konuşmasında, “Bu belgeler, Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın arşivlerinde yer alıyor. Belgelerin orijinal görüntülerinin altında açıklayıcı bilgiler bulunuyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkmasından önceki dönemden başlıyor ve Amasya’ya kadar olan bölümü içeriyor. Bunun yayınlanmasında özel katkısı olan Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Önal’a ve sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek bilgi aldılar.

Sergide 26 adet belge yer alıyor

Sergi Atatürk’ün Samsun’a çıkışı öncesi yapılan yazışmalar ve alınan kararlarla ilgili belgeleri içeriyor. 7 Kasım 1918 ile 28 Ağustos 1957 dönemine ait 26 adet belge yer alıyor. Belgeler arasında; 30 Nisan 1919 tarihli Mülga Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliği’ne tayin edildiğine dair Sultan Mehmet Vahdettin’in emri ve tayin belgesi; 18 Mayıs 1919 tarihli “Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliği’ne tayin olunan Mustafa Kemal Paşa’nın görev ve yetkilerine dair talimatnamenin içeriğinin uygun görüldüğüne dair Meclis-i Vükelâ kararı”; 19 Mayıs 1919 tarihli “Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişi ve Padişah’ın Fahrî Yaveri Mirliva Mustafa Kemal Paşa’nın öğleden önce saat 8’de Samsun’a ulaşarak görevine başladığına dair telgrafı”; 9 Haziran 1919 tarihli, Mustafa Kemal Paşa’nın görevine son verilerek İstanbul’a çağrıldığı, Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tezkire” gibi resmi yazışmaların örnekleri bulunuyor.
8-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında açık kalacak sergi, ziyaretçilerini bekliyor.

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