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Ortadoğu'da sular ısınıyor! Netanyahu'dan İran'ın nükleer çıkışına sert yanıt

Ortadoğu'da sular ısınıyor! Netanyahu'dan İran'ın nükleer çıkışına sert yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın uranyum seviyesini artıracakları uyarısına ilişkin "İsrail İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek" diye karşılık verdi.

Netanyahu katıldığı bir programda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamalara yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bizi öldürmek isteyenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz"

Yaptığı kısa açıklamada Netanyahu, "İsrail İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek. Bizi öldürmek isteyenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"60 gün içinde..."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 1. yıldönümü nedeniyle bu sabah yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracakları uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl 8 Mayıs'ta İran ve P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

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