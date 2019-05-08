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Muratpaşa Belediyesi'nden "Mükemmel atlayış" videolu 23 Haziran mesajı

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, İstanbullu tatilcilere, daha önce viral olmuş "Mükemmel atlayış" videosuyla "23 Haziran" mesajı verdi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, YSK'nın seçimlerini yenileme kararına yayınladığı video ile yanıt verdi. 

İstanbul seçimi 23 Haziran'da

YSK, AK Parti'nin olağanüstü itirazı sonrasında İBB seçiminin iptal ve yenilenmesi kararı verdi. İstanbul'da yenilecek seçimin tarihi ise 23 Haziran olarak belirledi.

"Mükemmel atlayış" videosu

Tatil yöresinden pek çok belediye 23 Haziran'da vatandaşların oy kullanmasını teşvik etmek amacıyla mesajlar paylaşmaya başladı. Antalya Muratpaşa Belediyesi de hazırladığı bir video ile bu belediyeler arasına katıldı.

İşte o videoda yer alan ifadeler:

23 Haziran'da plajlarımızda sular çekiliyor. Ama 24 Haziran'da hepinizi bekleriz #Herşeyçokgüzelolacak

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