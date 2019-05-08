Ekrem İmamoğlu'nun videosu sosyal medyayı salladı!

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararıyla birlikte mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan bir video paylaşarak “Her şey çok güzel olacak” dedi.

“Herkesi kucaklayacağız" diyen İmamoğlu, "Demokrasi mücadelesini hiç kimseyi ayrıştırmadan, güler yüzle ve mutlulukla vereceğiz. 16 milyon insanın yüreğinde umudu ve sevinci yeşerteceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yapılan tüm seçimlerin iptalini istedi

Öte yandan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal gerekçesine dayandırdığı başvuru ile İstanbul’da yapılan tüm seçimlerin iptalini istedi.

“Bir şeyler olduysa eğer 24 Haziran’da da oldu”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’nin itirazını iletmek için YSK’ya geldi. 24 Haziran seçimlerini işaret eden Erkek, “Bir şeyler olduysa eğer 24 Haziran’da da oldu” açıklaması yaptı.