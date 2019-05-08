HABER /  SPOR

Bursaspor'a Furkan Özçal'dan haciz şoku

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor'a Furkan Özçal'dan haciz şoku

Bursaspor Kulübü'ne eski oyuncusu Furkan Özçal, avukatlarını yollayarak haciz getirdi. Kulübün otobüsü de haczedildi.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler yaşayan Bursaspor Kulübü'nde haciz şoku yaşandı. 2016/17 sezonunda yeşil beyazlı takıma katılan ancak Süper Lig'de bir dakika dahi forma giyemeyen Bursaspor'un eski oyuncusu Furkan Özçal, alacakları için kulübe avukatlarını yolladı.

Haciz memurları ile Özlüce Tesisleri'ne gelen avukatlar ile kulüp yetkilileri ile görüştü. Furkan Özçal'ın avukatına 50 bin Euro'luk alacağının 25 bin Euro'sunun ödenmesi teklif edildi. Ancak avukatın bunu kabul etmeyip 50 Bin Euro'yu peşin istediği öğrenildi.



Daha önce alacağı olan 450 bin Euro'nun ödenmesine rağmen Furkan Özçal'ın uzlaşmaz tavrı ise tepki topladı. Kulüp yetkilileri de haciz işlemini doğrularken, yeşil beyazlı kulübün takım otobüsü ve kulüpteki demirbaşlara da (elektronik eşya vb.) haciz geldiği öğrenildi.

Bursaspor Kulübü'nün ise konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Selahattin Demirtaş davasında görevsizlik kararı!
Selahattin Demirtaş davasında görevsizlik kararı!
Kokorin ve Mamaev'e hapis cezası
Kokorin ve Mamaev'e hapis cezası
Ortadoğu'da sular ısınıyor! Netanyahu'dan İran'ın nükleer çıkışına sert yanıt
Ortadoğu'da sular ısınıyor! Netanyahu'dan İran'ın nükleer çıkışına sert yanıt
YSK'nın iptal kararı kime yarayacak? İmamoğlu mu Yıldırım mı?
YSK'nın iptal kararı kime yarayacak? İmamoğlu mu Yıldırım mı?
Muratpaşa Belediyesi'nden "Mükemmel atlayış" videolu 23 Haziran mesajı
Muratpaşa Belediyesi'nden "Mükemmel atlayış" videolu 23 Haziran mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar'da hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar'da hasta ziyareti
ÖNCEKİ HABERLER
Oruç tutmanın hiç bilmediğiniz faydaları nelerdir?
Oruç tutmanın hiç bilmediğiniz faydaları nelerdir?
19 Mayıs şiirleri 4 kıtalık kısa-10 kıtalık uzun 19 Mayıs şiirleri
19 Mayıs şiirleri 4 kıtalık kısa-10 kıtalık uzun 19 Mayıs şiirleri
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi
Selimiye’nin gölgesinde ‘Hüsn-i Hat’ sergisi
İğne olmak orucu bozar mı kefaret gerektirir miDiyanet cevabı
İğne olmak orucu bozar mı kefaret gerektirir miDiyanet cevabı
Tolga Öcal kimdir yüzme yarışında ne yaptı kaç yaşında, nereli?
Tolga Öcal kimdir yüzme yarışında ne yaptı kaç yaşında, nereli?
Yurdaer Okur kaç yaşında babası neden öldü Yurdaer Okur kimdir?
Yurdaer Okur kaç yaşında babası neden öldü Yurdaer Okur kimdir?
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Yorumlar