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Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis

Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis

Edirne'de cezaevinde hükümlülere uyuşturucu satmakla suçlanan mahkum 20 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı sırada hükümlülere para karşılığında bonzai sattığı iddiasıyla yargılanan hükümlüye 20 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Ü.Z. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde sanığın, üzerine atılı suçları işlediği hususunda mahkumiyete yeter kesin ve inandırıcı delil elde edildiğinden cezalandırılmasını talep etti. 

Sanık Ü.Z, savunmasında olayla alakası olmadığını öne sürerek, "Uyuşturucu madde içtiğim için çok pişmanım. Bir daha karşınıza çıkmayacağıma size söz veriyorum." dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak, somut delilin dosyada bulunmadığını savunarak, şunları kaydetti: 

"Müvekkilimin cezaevi girişinde üst aramasının yapıldığı kısımda ve diğer pek çok kısımda kamera bulunduğu açıktır. Tüm bu hususlara rağmen müvekkilim cezaevine uyuşturucu madde soktuğuna dair somut delil ve kamera kaydı dosyaya konulmamıştır. Kamera kaydı olduğundan bahsedilmiş ancak bahsi geçen kayıtların silindiğini söyleyerek dosyaya sunulmamıştır. Tanık olarak mahkemede dinlenilen hükümlüler ya da tutuklular uyuşturucuyu sanıktan almadıklarını açıkça ifade etmişlerdir." 

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, sanık Ü.Z'ye 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 41 bin 240 TL adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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