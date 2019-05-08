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Çavuşoğlu: Fransa PKK'ya ilişkin tutumunu gözden geçirmeli

Anadolu Ajansı
Çavuşoğlu: Fransa PKK'ya ilişkin tutumunu gözden geçirmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'i Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti. 

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'yla ikili ilişkilerimize önem veriyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artması memnuniyet verici. Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli" ifadelerini kullandı.

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