CHP'li Engin Altay, Nagehan Alçı'nın iddialarına verdi veriştirdi!

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın yazısındaki iddialara yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "tam bir deli saçması" dedi.

Engin Altay, "YSK benim söylediğim bir sözle kararını değiştirecek değil. Bu söylem tam bir deli saçması" ifadelerini kullandı.

Alçı'nın yazısına 'safsata' dedi

Alçı, önceden mutedil bulduğu bir siyasetçi olan Engin Altay'ın ortada kalan YSK üyelerinin fikrini değiştirdiğini yazmıştı. Engin Altay, Alçı'nın yazısını 'safsata' olarak değerlendirdi.

"Ciddiye almamak lazım"

Alçı'nın ileri sürdüğü iddiaları 'tam bir deli saçması' olarak nitelendiren Altay, "İktidara yaranmak için bu kadar yalakalık yapabilir insan. YSK'nın hukuksuz verdiği İstanbul kararına bir kılıf uydurmak için yazılmış bir safsatadır, ciddiye almamak lazım. YSK İstanbul kararını Erdoğan ve Bahçeli'nin verdiği talimatla aldı, biz bunu o gün de söyledik. YSK benim söylediğim bir sözle kararını değiştirecek değil. Bu söylem tam bir deli saçması" diye konuştu.