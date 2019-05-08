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Biri gri listede 2 kadın terörist öldürüldü

Biri gri listede 2 kadın terörist öldürüldü

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Mardin Nusaybin'de biri Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçe kırsalında 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 23.00 sıralarında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen “Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu”nda 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Agirin kod adlı  Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir.

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