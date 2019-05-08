HABER /  GÜNCEL

Malatya'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Malatya'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Malatya'da işçi servisi Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

MALATYA'da, işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Abdulhamit Özkaş idaresindeki 44 AAN 169 plakalı servis minibüsü, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü ile 9 yolcu ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
Trump'ın şirketleri 1,17 milyar dolar zarar etmiş
Trump'ın şirketleri 1,17 milyar dolar zarar etmiş
Kocası ve görümcesine kurşun yağdırdı
Kocası ve görümcesine kurşun yağdırdı
4 ayda 10 milyon liralık vurgun
4 ayda 10 milyon liralık vurgun
İzmir’de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi davası
İzmir’de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi davası
Biri gri listede 2 kadın terörist öldürüldü
Biri gri listede 2 kadın terörist öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Binali Yıldırım oran verdi: 3’te 1’i şartları tutmayan kişiler
Binali Yıldırım oran verdi: 3’te 1’i şartları tutmayan kişiler
Ordu'da kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Ordu'da kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
YSK'dan açıklama: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez
YSK'dan açıklama: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez
Çavuşoğlu: Fransa PKK'ya ilişkin tutumunu gözden geçirmeli
Çavuşoğlu: Fransa PKK'ya ilişkin tutumunu gözden geçirmeli
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
İsveç'te camide keşif yapan şüpheli tutuklandı
İsveç'te camide keşif yapan şüpheli tutuklandı
2019 fitre ücreti diyanet ne kadar oldu ne zaman ödenir?
2019 fitre ücreti diyanet ne kadar oldu ne zaman ödenir?
Yorumlar