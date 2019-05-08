Malatya'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Malatya'da işçi servisi Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
MALATYA'da, işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Abdulhamit Özkaş idaresindeki 44 AAN 169 plakalı servis minibüsü, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü ile 9 yolcu ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.