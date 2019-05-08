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Trump'ın şirketleri 1,17 milyar dolar zarar etmiş

Anadolu Ajansı
Trump'ın şirketleri 1,17 milyar dolar zarar etmiş

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarına ulaştığını ve şirketlerinin 1985-1994 yıllarında 1,17 milyar dolar zarara uğradığını öne sürdü.

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinin 1985-1994 yıllarında 1,17 milyar dolar zarara uğradığını iddia etti.

ABD'de Başkan Trump'ın vergi iade kayıtlarını açıklamaması tartışması sürerken New York Times, Trump'ın vergi kayıtlarına ulaştığını öne sürdü.

Gazetenin haberine göre, Trump'ın şirketleri, 1985-1994 döneminde 1,17 milyar dolar zarara uğradı.

Trump, bu zarar kaydı sayesinde söz konusu yıllarda gelir vergisi ödemekten de muaf oldu.

Trump, New York Times'a yüklendi

Trump ise sürekli 'yalan haberler' yapmakla suçladığı New York Times'ın haberine Twitter hesabından tepki gösterdi.

1980'li ve 90'lı yıllarda, emlak işiyle uğraşanların hepsinin zarar kayıtlarının olduğunu savunan Trump, "O yıllarda herkes vergi nedeniyle, kendini zarara uğramış gibi gösteriyordu. Bunu tüm emlakçılar yapıyordu ve daha sonra bankalarla yeniden masaya oturuyordu. Bu bir spor gibiydi" ifadelerini kullandı.

Trump, New York Times'a da yüklenerek, "Ayrıca, ortaya atılan oldukça eski bilgiler, son derece yanlış yalan haberlerin başarılı işi" değerlendirmesinde bulundu.

New York Times'ın Trump'ın 'vergi kaçırdığı' iddiası

New York Times'ın, ekimde yayımlanan ve Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürdüğü haberi Amerikan kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Haberde, Trump'ın kendi mirasını kendisi oluşturduğu iddialarının aksine, babasından dolayı uzun süredir büyük bir mirasın sahibi olduğu kaydedilerek, Trump'ın 3 yaşına kadar 200 bin doların sahibi, 8 yaşında milyoner, 40'lı ve 50'li yaşlarında ise yılda 5 milyon doların sahibi olduğu vurgulanmıştı.

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