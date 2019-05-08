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Libya'da Trablus Havalimanı çevresinde yeniden çatışmalar çıktı

Anadolu Ajansı
Libya'da Trablus Havalimanı çevresinde yeniden çatışmalar çıktı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler ile Halife Hafter güçleri, iki gün süren sessizliğin ardından Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yeniden çatışmaya başladı. Trablus ve çevresinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 443'e yükseldi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler ile Halife Hafter güçleri arasında, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın olduğu bölgede çatışmalar yeniden patlak verdi.

UMH'nin yürüttüğü 'Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı)' operasyonu sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte eski havalimanı çevresinde iki günlük sessizliğin ardından çatışmaların yeniden başladığını söyledi.

Havalimanının çevresini ve Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesini ele geçirmeyi hedeflediklerini belirten Mecei, UMH güçlerinin bu yönde ilerleme kaydettiğini aktardı.

Mecei, UMH güçlerinin ayrıca Trablus'un güneyindeki Garyan ve Tarhuna'da mevzilenmiş Hafter güçlerine karşı savaştığını ifade etti.

Uluslararası Trablus Havalimanı 2014'ten bu yana hizmet dışı olsa da başkente ilerlemek isteyen Hafter güçleri açısından burası stratejik önem arz ediyor.

Çatışmalarda ölü sayısı 443'e yükseldi

Bu arada çatışmaların bilançosu da artmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Trablus ve çevresinde bir aydan uzun süredir devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiğini duyurdu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

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