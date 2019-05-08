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Ordu'da kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Ordu'da kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

ORDU’da otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 22 Mart'ta meydana gelen kazada, Rümeysa Dirhemsiz (25) yönetimindeki 52 DM 454 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ekrem D. yönetimimdeki 55 DY 621 plakalı pikap çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada ağır yaralanan ve Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsü evli 2 çocuk annesi Rümeysa Dirhemsiz, Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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