Kahramanmaraş'ta toprağa gömülen cenini köpekler bulup çıkardı

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde düşük yapan bir kadının beze sardıktan sonra toprağa gömdüğü ve yaklaşık 3 aylık olduğu sanılan cenini köpekler bulup çıkardı.

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesindeki boş arsada meydana gelen olayda; edinilen bilgi ve iddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen hamile bir kadın, düşük yaptıktan sonra yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini, bir beze sardıktan sonra toprağı kazıp gömerek gitti.

Birkaç gün önce yaşandığı muhtemel olayın ardından Suriyeli birkaç çocuk, bölgeden geçerken bir sokak köpeğinin yeri kazdığını fark etti.

Köpeğin yanında giden Suriyeli çocuklar, cenini fark eder etmez çevredeki vatandaşlara durumu anlattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de cenin üzerinde ve sarıldığı bez ile çevrede geniş çaplı araştırma yaptı.

Cenini düşürdüğü tahmin edilen anne adayının kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.