HABER /  CHP

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya cevap gecikmedi

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya cevap gecikmedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından YSK'ya ilişkin eleştirilerde bulundu. YSK, CHP liderinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklama nedeniyle çok sert bir cevap metni kaleme almıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, YSK'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, YSK'nin yedi üyesinin demokrasiyi katletmeye kalkıştıklarını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
YSK'dan açıklama: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez YSK'nın iptal kararı kime yarayacak? İmamoğlu mu Yıldırım mı? İYİ Parti de YSK'ya "Tam kanunsuzluk" iddiasıyla başvurdu! Eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis cezası CHP YSK'ya 39 ilçe seçiminin iptali için başvurdu Bahçeli: "YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir" Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken YSK yazısı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da hedef çifte kupa
Galatasaray'da hedef çifte kupa
Trabzonspor'dan transfer haberlerine ilişkin açıklama
Trabzonspor'dan transfer haberlerine ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta toprağa gömülen cenini köpekler bulup çıkardı
Kahramanmaraş'ta toprağa gömülen cenini köpekler bulup çıkardı
Libya'da Trablus Havalimanı çevresinde yeniden çatışmalar çıktı
Libya'da Trablus Havalimanı çevresinde yeniden çatışmalar çıktı
Şanlıurfa'da öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma
Şanlıurfa'da öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma
Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis
Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
Malatya'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon sinyali
19 Mayıs şiirleri 4 kıtalık kısa-10 kıtalık uzun 19 Mayıs şiirleri
19 Mayıs şiirleri 4 kıtalık kısa-10 kıtalık uzun 19 Mayıs şiirleri
Trump'ın şirketleri 1,17 milyar dolar zarar etmiş
Trump'ın şirketleri 1,17 milyar dolar zarar etmiş
Kocası ve görümcesini bıçaklayarak öldürdü
Kocası ve görümcesini bıçaklayarak öldürdü
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
4 ayda 10 milyon liralık vurgun
4 ayda 10 milyon liralık vurgun
DGS başvuru ücreti 2019 ne kadar hangi bankaya?
DGS başvuru ücreti 2019 ne kadar hangi bankaya?
Yorumlar