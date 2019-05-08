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YSK'dan açıklama: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez

YSK'dan açıklama: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez

Yüksek Seçim Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs'ta TBMM'de yaptığı konuşmayla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada; "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine tehdit ve hakaret içeren gerçek dışı ithamlarda bulunmuştur. Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Bu tür nitelikte ve ağırlıkta olan söz ve davranışları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

YSK açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin iptaline dair kararın açıklanmasından sonra 7 Mayıs 2019 Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında yaptığı açıklamada; Kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı itham, isnat ve iftiralarda bulunmuş, bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış ve hedef göstermiştir.

"Suç işleme serbestisini vermez"

YSK açıklamasında "Anayasa ve Kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz" dendi.

"Reddediyor ve şiddetle kınıyoruz"

YSK açıklaması, "Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadeleriyle tamamlandı.

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