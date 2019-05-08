G.Saray Divan Kurulu'nda 23 Haziran mesajı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada "23 Haziran'da her şey çok güzel olacak" sözleri gündeme oturdu.

Galatasaray Divan Kurulu'na divan kurulu üyesi Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma damga vurdu! Galatasaray üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarına ilişkin de mesajlar veren Kozak'ın "23 Haziran'da her şey çok güzel olacak" sözleri Divan Kurulu üyeleri tarafından da büyük bir alkış topladı.

Galatasaray Yönetimi'ne dair değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının son bölümünde sesinin tonunu biraz daha yükselten Kozak, "Allah, İmamoğlu’nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye’nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran’da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran’da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının. Allah onun da yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diyerek Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkça gösterdi.