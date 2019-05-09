Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmeli

Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, örnek bir Ramazan menüsü verdi.

Ramazan ayı, oruç tutanların dikkat etmedikleri takdirde kilo almaya en müsait oldukları dönemlerden biridir. Uzun süreli açlık sonrası geç saatte yenen ağır iftar yemeği, yeterince sıvı alınmaması, düşen kan şekerinin etkisi ile günlük tatlı tüketiminin artması ve fiziksel aktivitenin kısıtlı olması gibi etkenler bu dönemde kilo alınmasına neden oluyor.



Nişantaşı Hastanesi Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, Ramazan ayında ideal bir menüyü şu şekilde sıraladı:

İftar örnek menüsü

Su, 1 adet zeytin veya hurma ile oruç açılır.

1 kase çorba,

8 yemek kaşığı etli sebze yemegi (susuz) ya da 2 köfte büyüklüğünde (60 gr) et, tavuk, balık, hindi

1 kase yoğurt

1-2 ince dilim tam tahıllı ekmek

Bol salata (yağsız)

Ara öğün

1 kase sütlü tatlı ya da 1 adet meyve

2 adet ceviz veya 5-6 adet fındık veya 5-6 adet çiğ badem

Açık çay

Sahur örnek menüleri



1'inci seçenek:

1 su bardagı süt

1 haslanmıs yumurta

1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir

2 adet ceviz / 5-6 adet fındık veya çiğ badem

1-2 ince dilim tam tahıllı ekmek

Sögüs domates ve salatalık



2'nci seçenek: Çorba, et, yoğurt, tam tahıllı ekmek, söğüş domates ve salatalık



3'üncü.seçenek: Süt + tost + söğüş domates ve salatalık