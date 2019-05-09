Hande Kazanova Kova burcu yorumu Mayıs 2019

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Kova burcu Mayıs ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Kova burcunu neler bekliyor?

İletişime dayalı işlerinizle başlayan Nisan ayında, bu alanda hızlı gelişmeler ve kafanızdaki birtakım fikirleri karşı tarafa aktarma gibi durumlar söz konusuydu.

Yakın çevre bağlantılarınız da devredeydi. Şimdi eviniz ve aileniz bu ayın en önemli konusu olacak sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Enerjinizi ailevi konularda harcamaya başlıyorsunuz. Nisan sonunda aile hayatınızda hızlı gelişmeler yaşanmış olabilir, önemli kararlar alınmış ya da önemli olaylar yaşamış olabilirsiniz.

Bu ay bu alanlarınızda beklenmedik, ani ve sürpriz birtakım konu ve olayların devrede olduğunu göreceksiniz. Evinizle ilgili kafanızda bir plan varsa 5 Mayıs’ta gerçekleşecek Yeniay, bu alanlarınızda size güç ve kuvvet verebilir.Ayın ilk on günlük dönemine dikkat etmeniz gerekecek. Yakın çevrenizde iletişim halinde olduğunuz insanlarla birtakım girişimleriniz varsa verdiğiniz sözleri tutmak çok kolay olmayacak. Önemli işlerinizi 1 ve 10 Mayıs arasında yapmamaya özen göstermelisiniz.

6 Mayıs’tan sonra ailevi konuları konuşmaya başlayacağınız bir dönem olacak. 15 Mayıs’tan sonra ise evinizi güzelleştirmek, boya ve tadilat işleri önem kazanacak. Diğer taraftan 16 Mayıs itibariyle Mars, Yengeç Burcu’na geçecek.

Özellikle iş alanlarınızda fazla duygusal davranabilirsiniz. 18 Mayıs’ta oluşan Dolunay kariyer ve iş alanlarınızda hızlı sonuçları karşınıza getirebilir. 21 Mayıs’tan sonra ise hayatı daha keyifle algılayacağınız bir dönemi başlatacaksınız. Güzel bir ay diliyorum.