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Mayıs 2019 Oğlak burcu yorumu Hande Kazanova

Mayıs 2019 Oğlak burcu yorumu Hande Kazanova

Oğlak burcu Mayıs ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Oğlak burcunu neler bekliyor? Bu ay sizin için oldukça hareketli, keyifli, aktif  ve aşk dolu bir ay olacak sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar.

Bu ay sizin için oldukça hareketli, keyifli, aktif  ve aşk dolu bir ay olacak sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Baharın güzelliğini ve yenileyici tavrını üzerinizde hissedeceksiniz. 5 Mayıs’ta oluşacak Yeniay ile beraber aşk hayatınızda önemli kararlar devrede olabilir.

Çocukla ilgili konu ve olaylar hızlanacak. Riskli işler, borsada yatırım yapma, dövüz alım satım gibi işleriniz varsa bu Yeniay sonrası alınacak kararlar sizi destekleyecek. Ayın ilk on günü dikkatli adımlar atmakta var. Ailevi konularda sorumluluk üstlenmek istemeyebilirsiniz.

Bu dönemi atlattıktan sonra güzel ve keyifli oluşumlar devrede olacak. 6 Mayıs’tan sonra aşkı konuşacağınız bir dönem olacak. Kreatif ve sanatsal alanlarda güzel anlaşma ve sözleşmeler devrede olabilir. 15 Mayıs’tan sonra ise bol bol gezmek isteyeceksiniz. Hobilerinize yönelip hayatı keyifli yönleriyle algılayacaksınız.

Bu alanlarda hızlı kararlar devrede olabilir. Sosyal çevreniz ve arkadaş çevreniz arasındaki dengeyi bu Dolunay’da iyi sağlamalısınız. 21 Mayıs’tan sonra iş alanlarınız aktif hale gelecek. Çok çalışacak ve kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Güzel bir ay olsun.

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