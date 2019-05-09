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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor

Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor

Yarı final rövanş maçlarında bugün Chelsea, Eintracht Frankfurt'u, Valencia da Arsenal'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında bu sezon adını finale yazdıracak takımlar, bugün TSİ 22.00'de başlayacak maçların ardından belli olacak.

İngiliz ekibi Chelsea, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını ağırlayacak.

İspanyol kulübü Valencia ise İngiltere'de 3-1 yenildiği Arsenal'ı konuk edecek.

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