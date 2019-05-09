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ABD'den İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki not ediyoruz

ABD'den İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki not ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, "Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz" denildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçim sonuçlarının tanınması yönünde çağrı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kez İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabulü bütün demokrasiler için elzemdir" ifadeleri yer aldı.

Bu olağandışı durumu not ediyoruz

YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrarlama kararı verdiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz" denildi.

Açıklamda, "Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği var" ifadeleri kullanılarak, "Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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