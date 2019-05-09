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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına tepki gösteren Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle ilgili açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, “Bu kararı sağduyu sahibi olan herkesin vicdanında sorgulaması gerekiyor. Sanıyorum Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar ve bu kararı doğru bulmadılar” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal medya hesabından “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız ‘367 Kararı’ karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız” açıklamasını yaparken, Davutoğlu da sosyal medya üzerinden, “Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır” açıklamasını yapmıştı.

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