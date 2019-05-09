MHP'den CHP'ye çok sert ifadeler: Sistematik saldırının sözcüsü

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamasına "Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırının sözcüsü olmuştur" diyerek tepki gösterdi.

Erkan Akçay, Engin Özkoç'un "Bahçeli yok hükmündedir" sözlerine yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

"Sistematik saldırının sözcüsü"

"CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bugünkü basın açıklamasıyla, Türk siyasetinde dürüst ve ilkeli siyasetin simgesi olan Sayın Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırının sözcüsü olmuştur" diyen Akçay, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve sözcüleri son günlerdeki konuşmalarıyla siyasi ahlaksızlığın çamurunda debelenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Her şey çok güzel olacak" sloganı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesinin ardından kullandığı sloganın 'FETÖ'cülere ait olduğunu' öne süren Akçay, açıklamasını "CHP sözcüleri ve milletvekilleri her konuşmalarında ‘her şey çok güzel olacak’ diyerek FETÖ’cülere ait subliminal mesajlar vermektedir. CHP sözcülerinin siyaseti değersizleştirerek hakaret ve küfür seviyesine düşürmesi zaaf belirtisidir" şeklinde sürdürdü.