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Cengiz Solakoğlu TEGV Başkanlığı’nı Oktay Özinci’ye devretti

Cengiz Solakoğlu TEGV Başkanlığı’nı Oktay Özinci’ye devretti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, iki dönem üst üste Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cengiz Solakoğlu, tüzük gereği görev süresinin tamamlanması nedeniyle bayrağı Oktay Özinci'ye devretti.


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, TEGV Çalışanları ve Gönüllüleri ve Eğitim Dostlarının katılımıyla 25 Nisan 2019 tarihinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşti.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, konuşmasında vakfın tarihi ve yaşanan süreçlerle ilgili kısaca bilgi verdi ve şunları kaydetti:
"Bu benim son başkanlık dönemim, burada tarihe not düşmek adına ilk dönem Yönetim Kurulu Kurucu Üyelerimizin adlarını saymak ve kendilerini saygıyla anmak isterim: Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Suna Kıraç, İbrahim Betil, Ömer Dinçkök, Ömer Koç, Ata Gökçe, Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Şerife Babaoğlu, Dr. Yılmaz Argüden, Prof. Dr. Tahir Özgü, Prof. Dr. Necla Pur ve ben Cengiz Solakoğlu ilk dönem Yönetim Kurulu Üyeleriydik. Diliyorum ki, nice yıllar Vakfımız bu şeffaflığı ve saygınlığıyla faaliyetlerini sürdürsün. Hoşça kalın demiyorum, çünkü çocuklarımızdan ayrılmam mümkün değil. Bundan sonraki süreçte Yönetim Kurulu Üyesi olarak TEGV ailesinin bir üyesi olmaya devam edeceğim."
TEGV’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci de konuşmasında, "Bu özel görevi devralmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Başkanımız Cengiz Solakoğlu’nun liderliğinde edinilen başarıların sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

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