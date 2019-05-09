Mehmet Metiner'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu iddiası

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul seçiminin iptal edilmesini eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için "Gül’e ve Davutoğlu’na FETÖ’cülerin biçtiği rol biliniyor" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline dair yaptığı açıklamaları Yeni Akit'e değerlendirdi.

“FETÖ’cüler Gül ve Davutoğlu’na rol biçti”

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu üzerinden FETÖ’nün Türkiye’yeoperasyon çekme amacında olduğuna dikkat çeken Metiner, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da asker kılığındaki FETÖ’cü teröristlerin başaramadığını şimdi siyasi ayak üzerinden başarmaya çalışıyorlar. Gül’e ve Davutoğlu’na FETÖ’cülerin biçtiği rol biliniyor.” dedi.

“Gül ve Davutoğlu’na utanç olarak yeter”

Üst aklın organize ettiği “Erdoğan düşmanlığı kampı”nda Abdullah Gül ileAhmet Davutoğlu’nun öncü rol oynamaya başladığını ifade eden Metiner, sözlerine şöyle devam etti:

“Dışarıda ve içeride ne kadar Erdoğan düşmanı eski Türkiye bileşenleri varsa onlarla aynı safta hizalandıklarını görüyoruz. Türkiye düşmanlarıyla aynı safta hizalanmaları onlara utanç olarak yeter.”

“İşte açık açık söylüyorum...”

AK Parti içindeki FETÖ’nün ayaklarını arayanlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Metiner, “FETÖ’nün AK Parti içindeki siyasi ayaklarını arayanlar bu ihanetçilere ve onlarla beraber hareket edenlere baksınlar. Ben sözünü dolambaçlı söyleyenlerden değilim. İşte açık açık söylüyorum: Gül ve Davutoğlu’nun yaptığı ihanetin ötesinde bir başka iltisakın ürünüdür.” diye konuştu.

“Hala içimizde yılanların olduğunu görmezsek daha çok ısırılırız”

“Venezuela’da yapılmak istenen şey Türkiye’de de yapılmak istenmektedir.” diyen Metiner, “Erdoğan’sız bir Türkiye isteyenlerle birlikte hareket edenler, geçmişte içimizdeki unvanları ne olursa olsun FETÖ’nün de iplerini elinde tutan güç odaklarının siyasi ayaklarıdırlar. Yılanı koynumuzda beslemişiz meğer. Hala içimizde yılanların olduğunu görmezsek daha çok ısırılırız.” şeklinde konuştu.