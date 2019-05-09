TBMM'den İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili kritik karar!

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin "YSK'nın İstanbul kararı tüm boyutlarıyla araştırılsın" önergesi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

İstanbul seçimlerinin iptal kararı

TBMM Genel Kurulu'nda, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı tartışılmaya devam etti. HDP'nin YSK'nın 31 Mart İstanbul seçimlerine dair 6 Mayıs 2019 tarihli iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması gerekçesiyle Meclis araştırması açılması için verdiği önerge reddedildi.

"Seçmenin oyunu yok sayan, darbeyle buluşmaz mı?"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoglu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine tepkisini bir mani ile dile getirerek, "Kaynayan kazan taşmaz mı? Sandıkları aşmaz mı? Seçmenin oyunu yok sayan, darbeyle buluşmaz mı?" dedi.