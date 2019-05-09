Ekrem İmamoğlu 'tutuklanmaktan korkuyor musunuz? sorusuna bakın ne yanıt verdi

YSK kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası düşen Ekrem İmamoğlu, "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Zerre kadar ruhumda korku yok" şeklinde cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu, DWTürkçe'de Nevşin Mengü'nün kamuoyunu en fazla meşgul eden İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

''Tüm tedbirleri alacağız''

23 Haziran'da yeniden yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerine karşı tüm tedbirleri alacaklarını ve hiçbir unsuru boşlukta bırakmayacaklarını belirten İmamoğlu, ikinci seçimin de 31 Mart seçim sonucunu teyit edeceğine inandığını ifade etti.

"Hiçbir şeyden korkmuyorum''

İmamoğlu "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Evden, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan, kardeşimden helallik alıp çıktım. Bunun anlamını, aslında ne demek istediğimi toplum anlıyor.

Bu tür mücadeleler, toplumsal mücadeleler. Türkiye'nin bugünkü koşullarında ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Korkuyla bu süreç yönetilemez zaten. Zerre kadar ruhumda korku yok çünkü şuna inanıyorum, doğruları yapma çabası içerisindeyim ve doğruları büyük oranda başardığımı düşünüyorum"şeklinde yanıt verdi.