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Mazraoui ve Ziyech maç oynanırken oruç açtılar

Mazraoui ve Ziyech maç oynanırken oruç açtılar

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham'ı konuk eden Ajax'ta Müslüman oyuncular Mazraoui ve Ziyech maç esnasında oruçlarını açtılar.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Tottenham, deplasmanda Ajax'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Hollanda ekibi Ajax'ta Müslüman oyuncular, maç oynanırken oruçlarını açtı.

Maç oynanırken oruçlarını açtılar
Ajax'ta Mazraoui ve Ziyech, Tottenham maçının 22. dakikasında kenara gelerek oruçlarını açtılar. Hakim Ziyech mücadelenin 35. dakikasında attığı golle Ajax'ın ikinci golünü kaydetti.

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