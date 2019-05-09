Mustafa Varank'tan çok çarpıcı "İstanbul seçimi" çıkışı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul seçiminin YSK kararıyla iptal edilmesine tepki gösterenleri, "Sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz" diyerek karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine tepki gösterenleri eleştiren Varank, "İBB seçimleri ile alakalı Partimiz, yapılan her türlü yolsuzluk usulsüzlük ve kanunsuzluğu ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor. Vatandaşın oyunu korumak partilerin namus görevidir" diye konuştu.

Twitter'dan açıklama yapan Varank'ın açıklamaları şöyle:

9'u yeniden sayıldığında...

-Ortada apaçık, çarpıtılamaz bir gerçek var. Her partinin ulaşabileceği YSK verilerine göre tüm sandıkların kapanmasıyla ortaya çıkan 28583 fark itirazlarımızla 13832’ye indi. Yani tüm sandıkların sadece yüzde 9'u yeniden sayıldığında 14751 oyumuzun çalındığı ispatlandı.

"Tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar"

-Seçmen listeleriyle alakalı usulsüzlükler ve sandık kurulu başkanlarıyla ilgili açık kanunsuzluklar ortadayken bir yargı kurumu olan YSK nezdinde her partinin sahip olduğu hakları kullanarak hakkımızı aramamız en büyük demokrasi mücadelesidir. Bu en temel hakkımızı engellemeye, YSK'ya baskı yaparak tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar.

-Ülkemizde farklı zamanlarda farklı partilerin başvurularıyla onlarca kez seçimler iptal edilmiş ve yenilenmiştir. Şimdi YSK kararıyla da ispatlanmıştır ki İBB seçimlerinde seçimin sonucunu etkileyecek şaibe ve yolsuzluklar yapılmış, AK Partiye verilen oylar çalınmıştır.

"Sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz"

-Bunları konuşmak yerine kendini sözüm ona mağdur göstermeye çalışanların derdi tescilli oy hırsızlığını sineye çektirmektir. Yaptıkları usulsüzlüklerle sandığa ihanet edenler, milletin iradesini gasp edenler, hak arama mücadelemizde yanımızda durması gerekirken tam tersi tavırlarıyla yavuz hırsızları cesaretlendirenler bilmelidirler ki sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz."

İşte Varank'ın ilgili tweetleri:

İBB seçimleri ile alakalı Partimiz, yapılan her türlü yolsuzluk usülsüzlük ve kanunsuzluğu ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor.



Vatandaşın oyunu korumak partilerin namus görevidir. — Mustafa Varank (@varank) 8 Mayıs 2019

Ortada apaçık, çarpıtılamaz bir gerçek var.

Her partinin ulaşabileceği YSK verilerine göre tüm sandıkların kapanmasıyla ortaya çıkan 28583 fark itirazlarımızla 13832’ye indi.



Yani tüm sandıkların sadece %9'u yeniden sayıldığında 14751 oyumuzun çalındığı ispatlandı. — Mustafa Varank (@varank) 8 Mayıs 2019

Seçmen listeleriyle alakalı usulsüzlükler ve sandık kurulu başkanlarıyla ilgili açık kanunsuzluklar ortadayken bir yargı kurumu olan YSK nezdinde her partinin sahip olduğu hakları kullanarak hakkımızı aramamız en büyük demokrasi mücadelesidir. — Mustafa Varank (@varank) 8 Mayıs 2019

Bu en temel hakkımızı engellemeye, YSK'ya baskı yaparak tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar. Ülkemizde farklı zamanlarda farklı partilerin başvurularıyla onlarca kez seçimler iptal edilmiş ve yenilenmiştir. — Mustafa Varank (@varank) 8 Mayıs 2019

Şimdi YSK kararıyla da ispatlanmıştır ki İBB seçimlerinde seçimin sonucunu etkileyecek şaibe ve yolsuzluklar yapılmış, AK Partiye verilen oylar çalınmıştır.Bunları konuşmak yerine kendini sözüm ona mağdur göstermeye çalışanların derdi tescilli oy hırsızlığını sineye çektirmektir. — Mustafa Varank (@varank) 8 Mayıs 2019