SON DAKİKA
Yavru Vatan Kıbrıs'ta hükümet krizi! Başbakan Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını verdi Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan birlikte güzel

Mustafa Varank'tan çok çarpıcı "İstanbul seçimi" çıkışı!

Mustafa Varank'tan çok çarpıcı "İstanbul seçimi" çıkışı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul seçiminin YSK kararıyla iptal edilmesine tepki gösterenleri, "Sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz" diyerek karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine tepki gösterenleri eleştiren Varank, "İBB seçimleri ile alakalı Partimiz, yapılan her türlü yolsuzluk usulsüzlük ve kanunsuzluğu ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor. Vatandaşın oyunu korumak partilerin namus görevidir" diye konuştu.

Twitter'dan açıklama yapan Varank'ın açıklamaları şöyle:

9'u yeniden sayıldığında...

-Ortada apaçık, çarpıtılamaz bir gerçek var. Her partinin ulaşabileceği YSK verilerine göre tüm sandıkların kapanmasıyla ortaya çıkan 28583 fark itirazlarımızla 13832’ye indi. Yani tüm sandıkların sadece yüzde 9'u yeniden sayıldığında 14751 oyumuzun çalındığı ispatlandı.

"Tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar"

-Seçmen listeleriyle alakalı usulsüzlükler ve sandık kurulu başkanlarıyla ilgili açık kanunsuzluklar ortadayken bir yargı kurumu olan YSK nezdinde her partinin sahip olduğu hakları kullanarak hakkımızı aramamız en büyük demokrasi mücadelesidir. Bu en temel hakkımızı engellemeye, YSK'ya baskı yaparak tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar.

-Ülkemizde farklı zamanlarda farklı partilerin başvurularıyla onlarca kez seçimler iptal edilmiş ve yenilenmiştir. Şimdi YSK kararıyla da ispatlanmıştır ki İBB seçimlerinde seçimin sonucunu etkileyecek şaibe ve yolsuzluklar yapılmış, AK Partiye verilen oylar çalınmıştır.

"Sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz"

-Bunları konuşmak yerine kendini sözüm ona mağdur göstermeye çalışanların derdi tescilli oy hırsızlığını sineye çektirmektir. Yaptıkları usulsüzlüklerle sandığa ihanet edenler, milletin iradesini gasp edenler, hak arama mücadelemizde yanımızda durması gerekirken tam tersi tavırlarıyla yavuz hırsızları cesaretlendirenler bilmelidirler ki sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz."

İşte Varank'ın ilgili tweetleri:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şahan Gökbakar'ın taklit videosuna AK Partili İhsan Yavuz'dan yanıt
Foto Galeri Şahan Gökbakar'ın taklit videosuna AK Partili İhsan Yavuz'dan yanıt Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
7 ilde operasyon FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
7 ilde operasyon FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
AK Parti, 23 Haziran'daki yol haritasını belirledi! İşte detaylar...
AK Parti, 23 Haziran'daki yol haritasını belirledi! İşte detaylar...
Nazlı Iılıcak'tan sürpriz mektup
Nazlı Iılıcak'tan sürpriz mektup
TBMM'den İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili kritik karar!
TBMM'den İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili kritik karar!
Ekrem İmamoğlu 'tutuklanmaktan korkuyor musunuz? sorusuna bakın ne yanıt verdi
Ekrem İmamoğlu 'tutuklanmaktan korkuyor musunuz? sorusuna bakın ne yanıt verdi
Mazraoui ve Ziyech maç oynanırken oruç açtılar
Mazraoui ve Ziyech maç oynanırken oruç açtılar
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Antik Roma barajı Örükaya kurtarma kazıları yeniden başladı
Antik Roma barajı Örükaya kurtarma kazıları yeniden başladı
9 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangisi maaş sorgulaması
9 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangisi maaş sorgulaması
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
MHP'den CHP'ye çok sert ifadeler: Sistematik saldırının sözcüsü
MHP'den CHP'ye çok sert ifadeler: Sistematik saldırının sözcüsü
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
Yorumlar 5 yorum