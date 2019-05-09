SON DAKİKA
Yavru Vatan Kıbrıs'ta hükümet krizi! Başbakan Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını verdi Haberin devamı.
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Ramazan birlikte güzel

İşte Hugo Rodallega'nın yeni takımı

İşte Hugo Rodallega'nın yeni takımı

Kolombiya medyası, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hugo Rodallega'nın Santa Fe ile anlaştığını yazdı.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hugo Rodallega'nın Kolombiya ekiplerinden Santa Fe ile anlaştığı iddia edildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, futbol hayatının son bölümünü ülkesinde geçirmek isteyen golcü yıldızın bu nedenle Santa Fe'nin teklifini kabul ettiği vurgulandı.

Trabzonspor yönetimi, yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Rodallega'ya ücretinde indirime gitmesi halinde yeni sözleşme önerme kararı almıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak? Beklenen tarih belli oldu
Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak? Beklenen tarih belli oldu
Abdullah Avcı bombası patlıyor! İlk görüşme tarihi belli oldu
Abdullah Avcı bombası patlıyor! İlk görüşme tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta Mikel Agu harekatı
Beşiktaş'ta Mikel Agu harekatı
Dolar durdurulamıyor! Kritik bantta seyrediyor...
Dolar durdurulamıyor! Kritik bantta seyrediyor...
Mustafa Varank'tan çok çarpıcı "İstanbul seçimi" çıkışı!
Mustafa Varank'tan çok çarpıcı "İstanbul seçimi" çıkışı!
7 ilde operasyon FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
7 ilde operasyon FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk doğaltaş sektörü ABD pazarında eski günlere dönmeyi hedefliyor
Türk doğaltaş sektörü ABD pazarında eski günlere dönmeyi hedefliyor
Kemal Doğulu kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kim?
Kemal Doğulu kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kim?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Dolar kurunda son durum
Dolar kurunda son durum
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Yorumlar