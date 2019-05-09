İşte Hugo Rodallega'nın yeni takımı

Kolombiya medyası, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hugo Rodallega'nın Santa Fe ile anlaştığını yazdı.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hugo Rodallega'nın Kolombiya ekiplerinden Santa Fe ile anlaştığı iddia edildi.



Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, futbol hayatının son bölümünü ülkesinde geçirmek isteyen golcü yıldızın bu nedenle Santa Fe'nin teklifini kabul ettiği vurgulandı.

Trabzonspor yönetimi, yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Rodallega'ya ücretinde indirime gitmesi halinde yeni sözleşme önerme kararı almıştı.