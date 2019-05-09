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Türk doğaltaş sektörü ABD pazarında eski günlere dönmeyi hedefliyor

Türk doğaltaş sektörü ABD pazarında eski günlere dönmeyi hedefliyor

Türk doğaltaş sektörü ABD'de Amerika’da yaşanan Mortgage krizi öncesinde yıllık 515 milyon dolar ihracat rakamına yeniden ulaşmak ve ABD pazarında eski günlere dönmek için yeniden atağa geçti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya
Amerika Birleşik Devletleri’nin halen Çin’den sonra en büyük ihraç pazarları olduğunu dile getirerek, 8-13 Nisan 2019 tarihleri arasında 15 doğaltaş ihracatçısı firmanın katılımı ile düzenledikleri “Sektörel Ticaret Heyeti”nin çok verimli geçtiğini kaydetti.

“Sektörel Ticaret Heyeti” sayesinde ABD Doğaltaş pazarındaki trendler hakkında bilgi sahibi olduklarını anlatan Kaya, “ABD’nin Çin’e uyguladığı ilave vergiler sonrasında Türk doğaltaşının ABD pazarında daha çok talep görmeye başladığına şahit olduk. ABD Başkanı Trump’ın, Çin’e yüzde 10 olarak uygulanan ilave vergilerin önümüzdeki dönemde yüzde 25’e çıkarılacağını açıklaması Türk doğaltaş sektörümüz açısından daha büyük fırsatlar oluşturacaktır. Sektörel Ticaret Heyeti sayesinde firmalarımız rekabetçiliklerini ölçme şansı yakaladı, pazara sunulması gereken ürünler hakkında bilgi edindi. En önemlisi, firmalarımız fiyat politikalarını gözden geçirme şansı yakaladı” dedi.

Heyet içerisindeki firmaların birbiriyle işbirliği yapma şansı yakaladığının da altını çizen EMİB Başkanı Kaya sözlerini şöyle sürdürdü; “15 Türk firmamız Amerikalı ithalatçılarla 300 civarında ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin üçte birinin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.”

ABD’ye 2019 yılı içinde bir çıkarma daha yapılacak
Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllık 3.5 milyar dolar seviyesinde doğaltaş ithal ettiği bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, “Türkiye’nin ABD’ye doğaltaş ihracatında 2017 yılında 515 milyon dolara ulaşsak da, 2018 yılında 381 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Amacımız orta vadede 1 milyar dolar ihracat yapmak. ABD pazarındaki konumumuzu güçlendirmek için 2019 yılı içinde bir sektörel ticaret heyeti organizasyonu daha yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

EMİB’in Amerika Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonuna şu firmalardan temsilciler katıldı; “Alimoğlu Mermer San. Ve Tic. A.Ş., Ege Antik Mermer San.Tic. Ltd. Şti., Denmar Dekoratif Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti., Beden Marble, CCK Natural Stone, Çizgi Marble, Ege Doğaltaş, Gazimer Marble, Mekmar Marble, Reisoğlu Marble, Uğur Mermer, Ekrem Demirel Maden, Aydın Mermer, Stonext Yapı Taşı San. Tic. Ltd. A.Ş. ve Orhan Özsarı Marble.”

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