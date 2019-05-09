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Abdullah Avcı bombası patlıyor! İlk görüşme tarihi belli oldu

Abdullah Avcı bombası patlıyor! İlk görüşme tarihi belli oldu

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in yerine Lucescu ya da Guti'ye görev vermeyi düşünürken rota yeniden Abdullah Avcı'ya döndü.

Seçim heyecanı yaşayan Beşiktaş'ta yeniden başkanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Fikret Orman, takımın başına getirilecek olan teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda Mircea Lucescu ve Guti Hernandez görev beklerken yönetimin bu iki isimde bazı çekinceleri olduğu öğrenildi.

Lucescu yaşlı, Guti deneyimsiz
Sabah'ın haberine göre; Lucescu'nun tüm deneyimine rağmen 73 yaşındaki olması, Guti'nin de daha önce A takım seviyesinde teknik direktörlük yapmaması Beşiktaşlı idarecileri düşündürüyor. Bu nedenle Lucescu'nun çatısı altında Guti seçeneğini değerlendiren yöneticiler, Abdullah Avcı'yı da gündemlerinde tutuyor.

Şampiyonluk kaçarsa istifa edecek
Takım için geleceğe dönük uzun vadeli plana Avcı'nın daha uygun olduğu görüşünde birleşen siyah-beyazlılar, gözlerini Başakşehir'in ligdeki durumuna çevirdi. Turuncu-lacivertli ekibin şampiyonluğu kaçırması halinde Avcı'nın istifa etmesi bekleniyor.

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