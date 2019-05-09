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Burhan Kuzu'dan tartışma çıkaracak "FETÖ" ve "Galatasaray " iddiası!

Burhan Kuzu'dan tartışma çıkaracak "FETÖ" ve "Galatasaray " iddiası!

Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu'na verilen desteğe tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, "FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı" diye yazdı.

İstanbul seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi, dün Galatasaray Divan Kurulu'nda da gündeme geldi.

Hepimize düşen görev var

Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Galatasaray yönetimine dair değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonunda şunları söyledi:

Tanrı, İmamoğlu'nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye'nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran'da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran'da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının. Allah onun da yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Salondan büyük alkış ve destek alan Kozak'ın sözleri, sosyal medyada da gündem oldu.

"FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı" iddiası

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, konuya dair Twitter'da yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

-FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı. Zamanında Hakan Şükür'ü koruyan GS Divan Kurulu Üyeleri bugün İmamoğlu'na övgüler diziyor. Galatasaray'ın liseli ve elit tayfası Türkiye'nin siyasi geleceğine karar veremez. Galatasaray'ın stadını Erdoğan yaptırdı. Önce teşekkür etmek lazım.

"Erdoğan düşmanlığı kabul edilemez"

-Tepkim Galatasaray taraftarına yönelik değildir. Galatasaray ülkemizin en güzide takımlarından biridir ancak divan kurulunda yapılan siyasi konuşma ve Erdoğan düşmanlığı kabul edilemez. Türkiye de siyaseti belirlemek isteyenlere en güzel cevabı Galatasaray taraftarı vermelidir.

Burhan Kuzu'nun ilgili tweetleri şöyle:

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