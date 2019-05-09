Hakan Şükür ile Burhan Kuzu kapıştı FETÖ ve Galatasaray iddiası olay

Dün yapılan divan kurulunda üye Hayri Kozak, aynen şunları söyledi:

-Tanrı, İmamoğlu'nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye'nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran'da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran'da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının.