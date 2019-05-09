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Fenerbahçe’de Andre Schürrle sesleri

Fenerbahçe’de Andre Schürrle sesleri

Fenerbahçe, bonservisi Borussia Dortmund'da olan Alman futbolcu Andre Schürrle’yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe’nin Andre Schürrle’de istediği ortam oluştu. Yaz döneminde Alman futbolcu için nabız yoklayan ancak onu Fulham’a kaptıran Fenerbahçe, şimdi Schürrle’ye ulaşabilir.

İngiliz basınında, Dortmund’un Schürrle ile devam etmek istemediği ve oyuncunun da küme düşen Fulham’da kalamayacağı detayı var.
 
Dirk Kuyt’a benzetiliyor
Hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayan Schürrle, Alman Milli Takımı’nda da boy gösterdi. Hırsı ve skorer özelliğiyle Schürrle, taraftarın eski sevgililerinden Dirk Kuyt’a benzetiliyor.
 

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