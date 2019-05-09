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Altında dalgalı seyir! İşte son durum...

Anadolu Ajansı
Altında dalgalı seyir! İşte son durum...

Altının gram fiyatı 254,7 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.701 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde dolar kurundaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 254,6 liradan tamamladı.

254,7 lira seviyesinde dengelendi

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 254,7 lira seviyesinde dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.701 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.283,10 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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