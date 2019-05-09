Sibel Tüzün kimdir Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedir TRT veto etti!

Şarkıcı Sibel Tüzün Ekrem İmamoğlu paylaşımı yaptığı için konuk olacağı TRT FM radysondan veto yediğini ve programın iptal edildiğini iddia etti. Her şey Çok Olacak paylaşımı yapan ünlülerden biri olan Sibel Tüzün sosyal medyada bu olayı duyurdu.

Şarkıcı Sibel Tüzün'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı katılacağı TRT FM'den veto yedi ve katılacağı radyo programı iptal edildi. Bu durumu sosyal medyadan takipçilerine bildiren Sibel Tüzün'e destek yağdı. Sibel Tüzün, Ekrem İmamoğlu'nun Her şey çok güzel olacak paylaşımı yapan ünlülerden biri oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun "Herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" sözlerinin ardından "#HerŞeyÇokGüzelOlacak" etiketi sosyal medyada gündem oldu.

Müzisyen Sibel Tüzün de bu etiketle paylaşım yapanlar arasında yer aldı. Tüzün, “paylaşımının ardından yeni şarkısı 'Olaylara Gel' için 14 Mayıs’ta TRT FM’de konuk olacağı programının, İmamoğlu paylaşımları nedeniyle iptal edildiğini” iddia etti.

."Yeni şarkımız 'Olaylara Gel' radyo program turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRT FM programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım Ekrem İmamoğlu konulu Twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir.

Şarkıcı, 1971 yılında İstanbul' da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'nda ilk müzik eğitimine başladı. Ortaokul yıllarında radyonun Gençlik Korosu'nda çok sesli müziğe ilk adımı attı. Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde okuduğu yıllarda pop ve rock müzikle ilgilendi.

LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASINI KAZANDI: Tüzün, 1986'da Milliyet Gazetesi Liselerarası Müzik Yarışması'nı kazandı. Aynı yarışmada tanıştığı besteci aranjör Melih Kibar sayesinde reklam filmleri seslendirmeye başladı. Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Erol Evgin gibi birçok sanatçıya albümlerinde ve sahne çalışmalarında eşlik etti. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümüne birincilikle girerek, klasik müzikte öğrenciliğini, jazz ve pop müzikte de yorumculuğunu sürdürdü. 1991 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. TRT Altın Anten, Kuşadası Altın Güvercin ve Eurovision Şarkı yarışmalarına katılarak ödüller aldı.

KLİBİ FRANSIZ MÜZİK KANALINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ: 1992' de ilk albümü Ah Biz Kızlar' ı seslendiren Sibel Tüzün, üç hit parça çıkardı.1994 yılında Londra' da Robert Bricknell ile bir süre şan derslerini sürdürdü. Türkiye' ye dönüp RAKS Müzikle ikinci albüm çalışmalarına başlayarak, Nefes Keser Aşklar isimli albümü piyasaya sürdü. 1997 yılında AvrupaKonserleri'nden sonra Sibel, Arinna Müzik' i kurdu. 1998 Haziran ayı içinde piyasaya çıkan ''Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda'' albümünde Sibel, albümün prodüktörlüğünü üstlenerek büyük başarıya imza attı. Şarkının klibi özellikle Fransız müzik kanalı MCM' de büyük ilgiyle karşılandı.

ŞARKILARI YUNANCA 'YA ÇEVRİLDİ: Tüzün, 2001 yılında ''Yine Yalnızım'' albümünü piyasaya sundu. 2003 yılında piyasaya çıkan ''Kırmızı'' albümü, müzik ve satış listelerinde büyük başarı elde etti. Albümde yer alan ''Kırmızı, Yediveren Gülü ve Hakikaten'' şarkıları D.J., yazar ve program yapımcısı Michael tarafından Yunanca'ya çevrildi. 2004 yaz aylarında Türkiye'de ilk defa remixler, yeni ve Yunanca versiyonlar, video-klipler, röportaj ve klip arkası görüntülerinin yer aldığı, bir cd ve bir vcd' den oluşan ''Kıpkırmızı'' albümü piyasaya sunuldu.