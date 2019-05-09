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Asma yaprağının fiyatı ikiye katlandı

Asma yaprağının fiyatı ikiye katlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 5 liradan satılan taze asma yaprağı bu yıl 10 liradan satılmaya başlandı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 5 liradan satılan taze asma yaprağı bu yıl 10 liradan satılmaya başlandı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden kendi bağından toplayıp getirdiği bağ yapraklarını ilçede satan Mehmet Atay, bu yıl Manisa yöresinde görülen don ve kırağı yüzünden bağ yaprağı fiyatlarının ikiye katlandığını söyledi. Atay,” Üretimin düşmesi yüzünden geçen yıl 5 lira civarında sattığımız bağ yaprağını bu yıl 10 liradan satıyoruz. Üretime bağlı olarak bu yıl fiyatların düşeceğini pek zannetmiyorum” dedi.
Vatandaşlar tarafından kap ve kavanozlarda salamura yapılan bağ yaprakları kış aylarında tüketilmek üzere buzdolabı ve derin donduruculara konuluyor.

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